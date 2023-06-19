Врач рассказал, как избежать аритмии Фото: Shutterstock

Для профилактики аритмии стоит избегать функциональных состояний, которые приводят к повышению возбудимости сердечной мышцы. Для этого стоит не злоупотреблять кофе и острой пищей. Такой совет дал врач-кардиолог Вячеслав Колиев в беседе с РИАМО.

Помимо этого он посоветовал проходить ежегодное профилактическое обследование.

Также например изучение семейного анамнеза может быть полезным, поскольку с его помощью можно понять, насколько высок риск сердечного приступа. Об этом рассказал врач-кардиолог Ульф Ландмессер, слова которого привели на портале «ФАН».

Безусловно все болезни сердечно сосудистой системы требуют регулярного осмотра специалистами, а вот как выбрать подходящего, рассказали на портале ОТР.

Врач-кардиолог Игнат Рудченко порекомендовал пользоваться различными сервисами с отзывами о специалистах и спрашивать у своих знакомых о тех врачах, которых они посещали. Он отметил, что многие врачи с большим количеством знаний часто ведут и просветительскую деятельность, что позволяет больше о них узнать в интернете.