Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры

Украинские СМИ сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры во Львове. Фото: REUTERS

Во Львове в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщили украинские СМИ во вторник 20 июня.

Сообщается, что на объекте критической инфраструктуры возник пожар, который был ликвидирован. Об этом пишет издание «Зеркало недели», ссылаясь на областную военную администрацию. Люди не пострадали, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Львове произошло несколько взрывов.

По данным ресурса украинского министерства цифровой информации по оповещению о воздушных тревогах, по состоянию на 5.50 по московскому времени сирены звучали в десяти украинских регионах, в том числе во Львовской, Киевской, Житомирской, Волынской и других областях.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на 20 июня взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, воздушная тревога была объявлена в тринадцати регионах страны.

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