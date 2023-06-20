Взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины

Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех регионах страны. Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины в ночь на 20 июня. Об этом сообщают украинские СМИ.

Украинский телеканал ICTV сообщил о срабатывании системы ПВО и нескольких взрывах в Черкасской области. Издание «Зеркало недели» информирует, что взрывы прозвучали в Винницкой и Хмельницкой областях.

Данные карты оповещения о воздушных тревогах министерства цифровой информации Украины свидетельствуют, что по состоянию на 4.30 утра по московскому времени воздушная тревога была объявлена в 13 регионах Украины, в том числе во Львовской, Киевской, Сумской, Житомирской, Ивано-Франковской и других областях.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что восемь человек пострадали в Валуйках Белгородской области от обстрела ВСУ в понедельник 19 июня. Среди пострадавших – ребёнок с переломом ключицы, девушка с контузией, мужчина с черепно-мозговой травмой и несколько человек с осколочными ранениями.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Соболевка из ствольной артиллерии. Повреждена кровля складского помещения.

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