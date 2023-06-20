В Киеве и Львове произошло несколько взрывов

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Львое. Фото: REUTERS

Мощные взрывы произошли во Львове и Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По данным издания, звуки взрывов в Киеве раздались в 4.10 вторника, 20 июня. Издание допускает, что это сработали системы ПВО. Также сообщается о взрывах во Львове и о том, что местные власти призвали жителей города не покидать укрытия.

По данным ресурса украинского министерства цифровой информации по оповещению о воздушных тревогах, по состоянию на 5.50 по московскому времени сирены звучат в десяти украинских регионах, в том числе во Львовской, Киевской, Житомирской, Волынской и других областях.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на 20 июня взрывы прогремели в Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, воздушная тревога была объявлена в тринадцати регионах страны.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Соболевка из ствольной артиллерии. Повреждена кровля складского помещения.

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