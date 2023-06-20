Военная спецоперация на Украине 20 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: REUTERS

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2023 года.

Вооруженные силы Украины пытались прорвать российскую линию обороны в районе населенного пункта Стельмаховка на Купянском направлении. Однако такая попытка была остановлена российскими военнослужащими.

Российские военные взяли в плен французский колесный танк AMX-10RC. Танк был подбит противотанковой управляемой ракетой. Украинские танкисты спешно покинули машину, оставив внутри раненного товарища. Бойца вызволили из кабины российские военные.

Российские войска нанесли удар по местам хранения ВСУ техники иностранного производства. Все объекты поражены.

Российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе. Уничтожен один танк и 12 боевых бронированных машин.

ВС России отразили четыре атаки украинских военных на Донецком направлении. ВСУ понесли значительные потери в боях.

В Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Видео поражения немецкого танка Leopard дроном-камикадзе опубликовало Минобороны. Оператор беспилотника в последний момент смог точно направить его в башню движущегося танка.

ВСУ обстреляли белгородское село Соболевка из ствольной артиллерии. Повреждена кровля складского помещения.

Плененный украинский солдат рассказал журналистам, что командование ВСУ после провала штурма российской линии обороны решило отправить в новую атаку подразделения, не предназначенные для выполнения подобных задач.