«Один в один»: Возлюбленного Кристины Асмус сравнили с ее отцом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсети архивную фотографию со своим отцом, после чего поклонники стали отмечать сходство с ним ее нового возлюбленного Романа Евдокимова.

Фото с отцом Фото: из соцсетей

— Точно говорят, что мы ищем спутников себе по ориентиру на отца, — говорится в одном из комментариев к фотографии.

Уже после появления большого количества подобных мнений поклонников, Асмус призналась, что раньше не думала об этом, но авторы этих комментариев абсолютно правы. При этом некоторые и вовсе считают, что схожесть бойфренда актрисы с отцом «один в один».

Фото с Романом Евдокимовым Фото: из соцсетей

Ранее KP.RU рассказывал, как Кристина Асмус сравнила своего нового возлюбленного с бывшим супругом Гариком Харламовым. Под совместной фотографией с Романом Евдокимовым она оставила подпись с хэштегами «Колхозница Асмус, Петров на минималках, один в один Харламов».