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НовостиЗвезды20 июня 2023 7:03

«Один в один»: Возлюбленного Кристины Асмус сравнили с ее отцом

Поклонники Кристины Асмус заметили сходство ее возлюбленного Романа Евдокимова с отцом
Роман ПОЛОСИКОВ
«Один в один»: Возлюбленного Кристины Асмус сравнили с ее отцом

«Один в один»: Возлюбленного Кристины Асмус сравнили с ее отцом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсети архивную фотографию со своим отцом, после чего поклонники стали отмечать сходство с ним ее нового возлюбленного Романа Евдокимова.

Фото с отцом

Фото с отцом

Фото: из соцсетей

— Точно говорят, что мы ищем спутников себе по ориентиру на отца, — говорится в одном из комментариев к фотографии.

Уже после появления большого количества подобных мнений поклонников, Асмус призналась, что раньше не думала об этом, но авторы этих комментариев абсолютно правы. При этом некоторые и вовсе считают, что схожесть бойфренда актрисы с отцом «один в один».

Фото с Романом Евдокимовым

Фото с Романом Евдокимовым

Фото: из соцсетей

Ранее KP.RU рассказывал, как Кристина Асмус сравнила своего нового возлюбленного с бывшим супругом Гариком Харламовым. Под совместной фотографией с Романом Евдокимовым она оставила подпись с хэштегами «Колхозница Асмус, Петров на минималках, один в один Харламов».