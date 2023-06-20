«Один в один»: Возлюбленного Кристины Асмус сравнили с ее отцом
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсети архивную фотографию со своим отцом, после чего поклонники стали отмечать сходство с ним ее нового возлюбленного Романа Евдокимова.
Фото с отцом
Фото: из соцсетей
— Точно говорят, что мы ищем спутников себе по ориентиру на отца, — говорится в одном из комментариев к фотографии.
Уже после появления большого количества подобных мнений поклонников, Асмус призналась, что раньше не думала об этом, но авторы этих комментариев абсолютно правы. При этом некоторые и вовсе считают, что схожесть бойфренда актрисы с отцом «один в один».
Фото с Романом Евдокимовым
Фото: из соцсетей
Ранее KP.RU рассказывал, как Кристина Асмус сравнила своего нового возлюбленного с бывшим супругом Гариком Харламовым. Под совместной фотографией с Романом Евдокимовым она оставила подпись с хэштегами «Колхозница Асмус, Петров на минималках, один в один Харламов».