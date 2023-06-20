Китай готов вместе с Африкой помогать урегулированию конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая вместе со странами Африки и другими государствами готовы оказать содействие в решении конфликта на Украине. Об этом 20 июня заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По словам Мао Нин, Китай готов взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы благоприятствовать урегулированию украинского кризиса.

"Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и африканскими странами, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса", - заявила представитель МИД КНР на брифинге.

Также по словам китайского дипломата, санкции и другие силовые меры никак не помогут разрешить кризисную ситуацию в Киеве.

"Китай поддерживает любые усилия, способные положительно повлиять на мирное урегулирование украинского кризиса", - добавила Мао Нин.

Ранее глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в момент переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном заявил о том, что Китай мог бы оказать влияние на Россию и использовать свой вес на мировой арене для прекращения украинского конфликта.