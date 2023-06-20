Прием документов в вузы начался на "Госуслугах" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На "Госуслугах" стартовал прием документов в вузы без личного присутствия. Заявление можно подать в 5 вузов страны по 5 специальностям, заявили в Минцифры РФ.

Для подачи заявления необходимо подтвердить свою учетную запись на "Госуслугах". Подавать документы можно на любые формы обучения, в том числе на платное и целевое, по программам бакалавриата, специалиста и на второе высшее образование.

В 2023 году к сервису подключены 1022 российских вуза. Тем, кто поступает на бюджет, нужно подать документы до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа. Для этого в личном кабинете сначала нужно предоставить документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях, так их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз. После нужно заполнить заявление и отслеживать свое место в конкурсных списках. Следующий этап включает подачу оригинала документа об образовании онлайн.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала, что участники специальной военной операции России на Украине смогут поступать в вузы страны в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний.

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