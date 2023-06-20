Путин проведет совещание по развитию внутренних водных путей 20 июня 2023 года

Владимир Путин проведет важное совещание на тему судостроительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 20 июня 2023 года, президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу развития внутренних водных путей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня президент будет заниматься очень важной темой - вопросами развития водотранспортной системы страны, в том числе вопросами строительства речных судов на отечественных верфях для перевозки пассажиров", - сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что совещание будет "очень важным", в рамках которого планируется "большое мероприятие".

Ожидается, что совещание начнется приблизительно в 17:00 по московскому времени. С докладами выступят министр транспорта РФ Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.