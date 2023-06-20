Едва не довел до инсульта: Аниматор в костюме гориллы напугал пенсионерку в Калуге на глазах у прохожих

В Калуге пенсионерка упала от вида аниматор в костюме гориллы Фото: стоп-кадр из видео

В сети появилось видео, на котором аниматор в костюме гориллы едва не довел пожилую женщину до инсульта в Калуге. Снято оно было еще в мае этого года, однако завирусилось только сейчас..

Произошел инцидент на улице Театральной, где и работал аниматор, сообщает телеграм-канал "Комсомольская правда". Женщина сильно испугалась «зверя» и решила бежать, но в процессе споткнулась и упала. Некоторые СМИ говорят, что у нее случился инсульт и ее увезли на скорой в ближайшее медучреждение.

О состоянии здоровья женщины после инцидента информации нет.

Ранее стало известно о том, что в Татарстане таксист спас девушку, у которой в машине случился инсульт. Случай произошел в Набережных Челнах. Увидев, что девушке плохо, водитель помог ей занять горизонтальное положение и вместо поездки домой, отвез ее в ближайшую больницу, где ее спасли врачи.