Пожар произошел в здании порохового завода в Тамбовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар начался в здании порохового завода в городе Котовске Тамбовской области во вторник, 20 июня. Как заявил глава региона Максим Егоров, что причиной возгорания стал человеческий фактор.

«Причина пожара - человеческий фактор. Однозначно заявляю - это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы», - заявил глава региона, отметив, что пожар последовал после предварительного хлопка, однако не уточнил, о каком именно количестве погибших идет речь.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек в результате пожара.

Егоров рассказал, что сообщение о хлопке с последующим горением поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области в 14:10, а площадь возгорания составила 1 квадратный метр, при этом открытое горение было ликвидировано через 10 минут.

Глава региона заявил, что всем пострадавшим в результате пожара окажут необходимую медицинскую помощь. По его словам, работникам завода и жителям соседних населенных пунктов на данный момент ничего не угрожает.

Напомним, в 2015 году на этом заводе произошел взрыв, сразу после которого начался пожар.