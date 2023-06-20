Корреспондент «КП» Веленгурин стал лауреатом Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Снимок Владимира Веленгурина о молодой влюбленной паре из Мариуполя, Александре и Виктории, сделанный сразу после освобождения города в апреле прошлого года, завоевал на конкурсе третье место. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фотокорреспондент «Комсомольской Правды» Владимир Веленгурин стал лауреатом Всероссийского конкурса военной фотожурналистики.

Снимок Владимира Веленгурина о молодой влюбленной паре из Мариуполя, Александре и Виктории, сделанный сразу после освобождения города в апреле прошлого года, завоевал на конкурсе третье место.

Корреспондент «КП» Веленгурин Фото: Личный архив

Всего на конкурс было представлено около тысячи работ, сделанных корреспондентами российских медиа в зоне проведения специальной военной операции. Жюри выбрало шесть снимков в категории «Одиночная фотография», а также пять в категории «Фотографических сериях». Работы победителей конкурса представлены на специальной фотовыставке, которая была открыта в понедельник, 19 июня, на улице Арбат в Москве.

Всего на конкурс было представлено около тысячи работ, сделанных корреспондентами российских медиа в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первое место в конкурсе заняли снимок специального корреспондента РИА Новости Алексея Майшева с одиночным снимком «Гладиатор» и фотокорреспондент газеты «Известия» Павел Волков с фотографической серией «Реквием» о трагедии жителей в Луганске.

Работы победителей конкурса представлены на специальной фотовыставке, которая была открыта в понедельник, 19 июня, на улице Арбат в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Второе место получили репортажный кадр «Персональная трагедия» фоторепортера «Известия» Эдуарда Корниенко, а также серии фото корреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР) в первые месяцы проведения спецоперации под названием «Ради мира».