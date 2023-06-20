Корреспондент «КП» Веленгурин стал лауреатом Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Снимок Владимира Веленгурина о молодой влюбленной паре из Мариуполя, Александре и Виктории, сделанный сразу после освобождения города в апреле прошлого года, завоевал на конкурсе третье место.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фотокорреспондент «Комсомольской Правды» Владимир Веленгурин стал лауреатом Всероссийского конкурса военной фотожурналистики.
Снимок Владимира Веленгурина о молодой влюбленной паре из Мариуполя, Александре и Виктории, сделанный сразу после освобождения города в апреле прошлого года, завоевал на конкурсе третье место.
Корреспондент «КП» Веленгурин
Фото: Личный архив
Всего на конкурс было представлено около тысячи работ, сделанных корреспондентами российских медиа в зоне проведения специальной военной операции. Жюри выбрало шесть снимков в категории «Одиночная фотография», а также пять в категории «Фотографических сериях». Работы победителей конкурса представлены на специальной фотовыставке, которая была открыта в понедельник, 19 июня, на улице Арбат в Москве.
Всего на конкурс было представлено около тысячи работ, сделанных корреспондентами российских медиа в зоне проведения специальной военной операции.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Первое место в конкурсе заняли снимок специального корреспондента РИА Новости Алексея Майшева с одиночным снимком «Гладиатор» и фотокорреспондент газеты «Известия» Павел Волков с фотографической серией «Реквием» о трагедии жителей в Луганске.
Работы победителей конкурса представлены на специальной фотовыставке, которая была открыта в понедельник, 19 июня, на улице Арбат в Москве.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Второе место получили репортажный кадр «Персональная трагедия» фоторепортера «Известия» Эдуарда Корниенко, а также серии фото корреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР) в первые месяцы проведения спецоперации под названием «Ради мира».
Первое место в конкурсе заняли снимок специального корреспондента РИА Новости Алексея Майшева с одиночным снимком «Гладиатор»
Фото: Иван МАКЕЕВ