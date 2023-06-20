Аналитик Мейнхард считает неизбежным рост цен в российских ресторанах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В российских ресторанах выросли цены. В июне средний чек составлял на 10% больше той суммы, что фиксировалась в мае. Повышение связано с удорожанием до 35% импортных оливкового масла, соусов, морепродуктов, консервов и других продуктов, пишет газета «Известия».

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард объясняет, что подорожание было неизбежным. Причина в том, что рубль с начала года сдал свои позиции примерно на 16,9% по отношению к доллару. Рост цен должен быть сопоставим, но многие импортеры закладывают в стоимость дальнейшее ослабление российской валюты.

Так как расчеты за рубежом ведутся в евро и долларах, а выручка внутри страны в рублях, то курс корректируется постоянно.

Импорт дорожает не только в общепите, но и в других сегментах. Прежде всего, рост цен фиксируется в тех сферах, где нельзя сделать большие запасы из-за короткого срока годности продукции. Продукты питания прежде всего.

- Заведения из сферы общественного питания встают перед выбором - либо повышать цены, либо корректировать меню, либо искать альтернативы. Но пересмотр меню может привести к полной потере индивидуальности рестораном, а отечественные аналоги не всегда есть, – говорит аналитик РИАМО.

Тем временем, слишком «нарядный» интерьер, большие окна, пустой зал и слишком креативные предложения в меню чаще всего отпугивают гостей от посещения ресторанов. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт ресторанного рынка Наталья Милеенкова.

А депутат Сергей Гаврилов заявил, что рост цен во «Вкусно — и точка» справедлив из-за больших затрат компании. По его словам, в целом в повышении цен нет ничего необычного. Дело в том, что себестоимость любых производимых в России товаров ежегодно растет из-за повышения тарифов ЖКХ, подорожания продукции у фермеров, бензина, передает "360".