Психолог рассказала об отличиях выгорания на работе от усталости Фото: Shutterstock

Обычную усталость от работы можно отличить от эмоционального выгорания только по своему состоянию после отдыха. Об этом рассказала психолог Екатерина Боровец в беседе с «Газетой.Ru».

Если человек после перерыва или отдыха возвращается к работе с энтузиазмом, то значит он столкнулся с усталостью, если же интерес к работе не появляется, это может быть причиной эмоционального выгорания.

Иногда для хорошего отдыха достаточно просто качественного сна, но некоторые люди на фоне стресса могут часто сталкиваться с кошмарами. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать режим сна на постоянной основе и отказаться от кофеина и алкоголя.

Если же эти способы не помогают, стоит обратиться к врачу. Такие советы дал психолог Станислав Самбурский, слова которого привели на портале RT.

Также кроме сна, усталость от работы можно попытаться быстро разгрузить при помощи танцев и записей в блокноте. В него нужно записывать свои переживания, выводя их таким образом из своей головы. Эти советы дала психолог Ольга Свердлык для портала Life.ru.