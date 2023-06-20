Педиатр рассказала, с какого возраста детям можно путешествовать Фото: pixabay.com

Родители часто путешествуют со своими детьми с самых малых лет, однако оптимальный возраст для туризма детей наступает после трех лет. Такое заявление сделала врач-педиатр Надежда Альмасри в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, именно после трех лет у ребенка начинает полноценно работать иммунная система, что позволит бороться с различным инфекциям и бактериям.

Однако не стоит забывать и об аптечке в путешествии. Родителям стоит тщательно подбирать препараты для туризма с ребенком и всегда иметь с собой солнцезащитный крем, глазные и ушные капли, а также антисептические средства и перевязочный материал. Такие советы дала педиатр Мария Воротынцева, слова которой опубликовали на портале RT.

При этом путешествовать с семьей — полезное занятие. Стоит иногда в качестве отдыха выбирать короткие путешествия и планировать их заранее, что также позволит сделать своеобразную зарядку для ума. Короткие путешествия помогают перезагрузиться и выйти из состояния застоя. Об этом рассказала психолог Юлиана Белова в разговоре с Life.ru.