Губернатор Гладков заявил об отмене дневных пропусков на въезд в Шебекино, фото: телеграм-канал Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обозначил определённые улучшения обстановки в городе Шебекино, ближайшем городе к украинской границе, долгое время подвергавшемся тяжелейшим обстрелам со стороны ВСУ. По словам Гладкова, граждане снова смогут пересекать границу города в дневное время.

«С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 06:00 до 21:00 машины в Шебекино будут проезжать свободно, без всяких пропусков», - заявил Гладков.

Губернатор добавил, что с 21:00 до 06:00 въезд и выезд из Шебекино по-прежнему будет запрещён, а правоохранительные органы будут проводить в любое время дополнительные проверки автомобилей и водителей, если сочтут это необходимым.

Ранее KP.RU сообщил, как скоро жители Шебекино смогут вернуться в свои дома и какая сейчас обстановка в городе.