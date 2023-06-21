Губернатор Воробьев: в Наро-Фоминском городском округе упали два беспилотника

Губернатор Воробьев: в Наро-Фоминском округе упали два беспилотника Фото: telegram-канал Воробьев LIVE

В Наро-Фоминском городском округе ранним утром 21 июня упали два беспилотника самолетного типа. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

— Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена, — говорится в сообщении.

Губернатор Воробьев также подчеркнул, что остановить беспилотники удалось в результате противодействия, оказанного российскими военными. Направлялись же БПЛА к складам одной из воинских частей.

Глава региона добавил, что жителям стоит сохранять спокойствие, а доверять можно только информации из проверенных источников.

Ранее стало известно, что на севере Крыма удалось посадить украинский беспилотник при помощи средств РЭБ. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.