Минтруд начнет устанавливать минимальную зарплату с 2025 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство труда и социальной политики с 2025 года вернется к практике установления минимальной оплаты труда. Это будет объективным показателем, которым уже пользовались в стране. Но на 2023 и 2024 годы такой порядок был отменен решением президента. Сейчас минимальная оплата установлена на уровне МРОТ, а эта величина определяется отдельным решением министерства. С 1 января 2023 года размер МРОТ вырос до 16 242 руб.

- По закону, мы вычисляем размер МРОТ [как 42%] от размера медианной заработной платы в России, - говорит NEWS.ru министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

МРОТ ниже средней заработной платы по России, так что в будущем показатель минимальной оплаты вырастет. При этом в ближайшее время произойдет индексация текущего уровня МРОТ.

- С января 2025 года размер МРОТ снова будет определяться в соответствии с медианной заработной платой, — сказал Котяков.

Решение изменить порядок было принято из-за высокой инфляции. В текущем году МРОТ будет превышать на три процентных пункта прожиточный минимум трудоспособного населения. При этом в 2022 году медианная зарплата составила 40 368 рублей.