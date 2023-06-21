Путин допустил введение уголовной ответственности за намеренный поджог травы и леса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин допустил введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности, а также лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба.

По итогам состоявшими 17 мая 2023 года совещания с членами правительства российский лидер поручил рассмотреть возможность введения такой уголовной ответственности в срок до 1 августа.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности или лесных», - сказано в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля в среду, 21 июня.

Напомним, на прошлой неделе, с 16 по 19 июня 2023 года, в Подмосковье были введены ограничения на пребывание граждан в лесах, что стало вынужденной мерой для снижения рисков возгорания в лесах.

Как писал сайт KP.RU, эксперты усилили патрулирование территорий, а также организовали круглосуточные дежурства, перейдя в режим повышенной готовности к тушению лесных пожаров.