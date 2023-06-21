Умер Сергей Каршаков, основатель букмекерской конторы 1xBet Фото: из соцсетей

В возрасте 42 лет умер бизнесмен Сергей Карашков, который был одним из основателей запрещенной в России букмекерской конторы «1xBet». Об этом рассказали на портале StarHit.

По предварительной версии, Карашков прибыл в Швейцарию на обследование, но после того, как мужчине ввели контрастную жидкость для МРТ, у него пошла аллергическая реакция. Из-за этого он впал в кому, после чего умер, не выходя из нее.

Напомним, что уголовное дело в отношении этой букмекерской компании было возбуждено еще в 2019 году. Трех основателей конторы — Романа Семиохина, Дмитрия Казорина и Сергея Каршкова — подозревают в незаконной организации азартных игр и легализации преступного дохода.

Люди также начали массово писать жалобы и требовали признать их пострадавшими от незаконной деятельности компании.