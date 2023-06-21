Матвиенко: нужно закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола

Валентина Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться со свободным обращением метанола, а также не допускать его использование для производства алкогольных напитков.

"Надо завершить эту работу, чтобы закрыть любые лазейки для свободного обращения метанола", - заявила Матвиенко на пленарном заседании.

Матвиенко поручила сенатору РФ Анатолию Артамонову лично проследить за выполнением закона, по которому ужесточается наказание за незаконный оборот метанола.

Напомним, жидкость метанол, похожая на этиловый спирт, стала причиной смертельного отравления россиян алкогольным напитком "Мистер Сидр" в Ульяновске и Самарской области. Согласно данным Минздрава России от 8 июня, суррогатным сидром отравился 101 человек, 31 из которых скончался.

Ранее сайт KP.RU писал, как обнаруженный на складе МВД спирт превратился в смертельный напиток "Мистер Сидр".