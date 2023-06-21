Минкульт Украины разрешил исполнять песни Виктора Цоя публично Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Публичное исполнение песен лидера группы «Кино» Виктора Цоя не запрещено на Украине. Такое заявление сделало министерство культуры Украины в ответ на запрос агентства «Украинские новости» отреагировать на инцидент, который ранее произошел во Львове.

«Песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение», - приводит ответ ведомства агентство «Украинские новости».

В начале июня этого года депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в правоохранительные органы на уличного музыканта, который исполнял песни рок-музыканта Виктора Цоя во Львове. Женщина изначально подошла к исполнителю, требуя прекратить петь на русском языке, после чего молодой человек ответил, что «Цой - легенда рока».

Парламентарий заявила, что ей пришлось вызвать правоохранителей и написать заявление, поскольку молодой человек «нарушал закон Украины, принятый в марте 2023 года».

Напомним, 21 июня 2023 года исполняется 61 год со дня рождения Виктора Цоя.