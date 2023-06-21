Путин заявил о затишье в наступлении украинских войск

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, комментируя ход наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что на данный момент наблюдается затишье, поскольку украинские войска несут серьезные потери.

Путин обратил внимание, что каких-либо активных наступательных действий со стороны украинских войск не проводится. По его словам, на данный момент ВСУ занимаются тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимаясь также восстановлением боеспособности.

«Наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике», - заявил российский президент.

Как отметил глава государства, у украинской армии нет шансов из-за мужества и героизма российских военных, а также из-за их готовности отражать любые действия ВСУ.

Напомним, днем ранее, 20 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня 2023 года российские войска отразили 263 атаки украинских войск.