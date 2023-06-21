Автомобили Honda возвращаются в Россию

Дилер из Санкт-Петербурга начал продажи восьми моделей Honda в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России стартовали продажи восьми моделей автомобилей компании Honda. Поставки японских машин будет осуществлять дилер «Звезда Невы» в Санкт-Петербурге.

Как пишет SPB.KP.RU, автомобили будут поставляться из Китая. Компания «Звезда Невы» стала первым петербургским дилером, который будет поставлять машины после прекращения поставок в 2020 году.

Отмечается, что уже сегодня покупателям доступны восемь моделей японских автомобилей, тогда как тремя годами ранее было представлено только две модели. Дилер планируется продавать свыше 20 автомобилей марки Honda ежегодно.

Напомним, о прекращении поставок новых автомобилей в Россию компания Honda объявила еще в 2020 году.

Сайт KP.RU ранее разбирался, какие зарубежные автопроизводители ушли из России и кто их заменит. Сообщалось, что, по данным агентства «Автостат», в октябре прошлого года в РФ было реализовано автомобилей в 2,5 раза меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года. Больше всего сократились продажи популярных европейских, американских, японских и корейских марок, так как многие иностранные производители ушли из России.