Россиянам рассказали, чем грозит купание на водоемах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В летнее время россияне часто выбираются искупаться на водоемы, однако необходимо понимать, какие бактерии могут в них находиться. В грязных водоемах есть риск заразиться холерой и энцефалитом. Об этом рассказала в разговоре с «Газетой.Ru» врач-невролог Екатерина Демьяновская.

При этом она подчеркнула, что человеку достаточно всего нескольких минут, чтобы бактерии в водоеме проникли к нему под кожу.

Также вирусолог Георгий Викулов предупредил, что риск заражения холерой есть и при употреблении в пищу рыбы, которую люди вылавливают из грязных водоемов. Его слова привели на портале Life.ru.

Помимо опасных болезней на водоемах, не стоит забывать и о банальных советах безопасного поведения и прежде всего о присмотре за детьми. Уже с начала июня только в Подмосковье на водоемах погибли восемь детей. Такие данные предоставили в Следственном комитете России, а опубликовали «Известия» на своем портале.