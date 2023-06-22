Кравцов: Уроки ОБЖ могут назвать «Основами безопасности и защиты Родины» Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Минпросвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины», об этом заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

«У нас есть предмет, «Основы безопасности жизнедеятельности», … этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире… Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать», - сообщил министр.

Глава ведомства уточнил, что было обсуждение и с педагогическим сообществом, и с учителями.

Он отметил, что ребята, которые воевали в зоне спецоперации, как никто другой могут прийти и рассказать правду.

«Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита Родины», - подчеркнул Кравцов.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня Сергей Кравцов заявил, что существенных изменения в содержании и процедуре проведения ЕГЭ в этом году не будет.

Он пояснил, что в этом вопросе для министерства важна стабильность, нужно, чтобы школьники заранее понимали, какие правила у сдачи ЕГЭ.

В январе 2023 года Кравцов сообщил, что учебник истории для старших классов, в котором затрагивается тема российской специальной военной операции на Украине, планируется подготовить в марте.

Он предположил, что данный учебник введут в образовательную программу уже в новом учебном году.