Кабмин уточнил информацию о запрете использования iPhone для работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники аппарата правительства России соблюдают определенные меры безопасности при работе со служебной информацией, в том числе это касается средств связи, об этом заявили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

Напомним, ранее некоторые Telegram-каналы утверждали, что якобы в аппарате правительства теперь запрещено пользоваться телефонами iPhone для работы.

«В аппарате правительства планомерно совершенствуется безопасность в работе со служебной информацией», - сказано в сообщении.

В кабмине подчеркнули, что в том числе это касается использования сотрудниками аппарата всех средств связи.

Как писал сайт KP.RU, 1 июня в ФСБ России сообщили о разоблачении шпионской системы. Отмечалось, что опасными программами заражены несколько тысяч яблочных телефонов. Американская разведка использовала «предусмотренные производителем программные уязвимости».

В ФСБ отметили, что кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

В ведомстве уверены, что Apple сотрудничает с Агентством нацбезопасности США.