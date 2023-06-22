Названо время, когда у миллиардеров в пропавшем у Титаника батискафе кончится кислород

Береговая охрана США: Кислород в батискафе «Титан» закончится днем 22 июня Фото: REUTERS

Кислород в батискафе «Титан» закончится днем 22 июня, об этом заявили в Береговой охране США.

Указывалось, что запас кислорода в батискафе «Титан» должен закончиться в четверг, 22 июня, в 13:30 по московскому времени.

«Провести спасательную операцию на глубине более 3,5 километров, где пропал подводный аппарат, нереально», - пояснили РИА Новости на кафедре океанологии географического факультета МГУ.

Ученые подчеркнули, что единственный шанс на спасение экипажа появится, если батискаф сам поднимется ближе к поверхности океана.

Как писал сайт KP.RU, океанолог, создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», с которых осуществлялись документальные съемки для фильма «Титаник», Анатолий Сагалевич отметил, что Поль-Анри Наржоле профессионал, но аппарат сам, видимо, сделан непрофессионально. Пол-Анри пилот, но сам он аппараты никогда не делал.

«Я не знаю, разбирается ли он в конструкции. Судя по тому, что сейчас говорят о конструкции аппарата, я бы в такой аппарат не полез», - отметил Сагалевич.

Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на интервью 2020 года самого основателя OceanGate Стоктона Раша, сообщила, что корпус батискафа демонстрировал признаки «циклической усталости». И уже тогда максимальная глубина погружения «Титана» была снижена до 3 000 метров. Напомним, что обломки «Титаника» расположены на глубине 3 800 метров.