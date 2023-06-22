Шмыгаль: Киев привлечет финансирование в размере 500 млн долларов от Британии Фото: REUTERS

Украина подписала соглашение о привлечении финансирования в размере 500 млн долларов от Великобритании, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в 500 млн долларов от Великобритании из пакета помощи Украине на сумму 1,76 млрд долларов. Помощь будет предоставлена при поддержке США, Великобритании и Финляндии», заявил Шмыгаль.

По его словам, средства пойдут на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей, а также на оплату медуслуг по программе медицинских гарантий.

Как писал сайт KP.RU, 10 июня стало известно, что США выделят 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине.

Отмечалось, что на американский взнос планируется провести исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.

Напомним, в январе текущего года минэкономики Украины по итогам 2022 года оценило уровень падение ВВП страны в 30,4%, что является наихудшим результатом в истории государства.

Министр экономики Украины Свириденко заявляла, что в 2022 году экономика страны претерпела наибольшие убытки в сравнении с предыдущими годами существования страны.