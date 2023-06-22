ТАСС: После разрушения Каховской ГЭС существует опасность распространения холеры Фото: REUTERS

Опасность распространения холеры существует на затопленных территориях из-за прорыва плотины Каховской ГЭС, об этом сообщил ТАСС доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Владимир Кузьмич.

«Вибрион холеры развивается в воде. Затопление поверхности, размытие могильников, где старая инфекция могла сохраняться, - это причина потенциальной опасности, как и другие скотомогильники, которые на этой территории существуют», - пояснил эксперт.

Кузьмич подчеркнул, что размываются даже старые захоронения периода Великой Отечественной войны и под угрозу попадает затопленная пойма.

Как писал сайт KP.RU, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра.

По его словам, ликвидация последствия чрезвычайной ситуации проходит слаженно и эффективно.

Напомним, 6 июня после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.