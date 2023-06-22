Всемирный банк выделил новую помощь Киеву в размере 1,75 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.

«Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов», - сказано в сообщении банка.

В заявлении указано, что 500 миллионов долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда - в качестве гранта от США и 15 миллионов - от Финляндии.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава правительства Украины Шмыгаль сообщил о подписании соглашения о привлечении финансирования в размере 500 млн долларов от Великобритании.

Он уточнял, что было подписано очередное соглашение о привлечении финансирования в 500 млн долларов от Великобритании из пакета помощи Украине на сумму 1,76 млрд долларов. Помощь будет предоставлена при поддержке США, Великобритании и Финляндии.

18 июня советник Зеленского экономист Олег Устенко заявил, что Киев планирует погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что смогут «отобрать у России». «Мы сейчас не платим по нашим займам... », - заявил он.

По его мнению, союзники Киева направят изъятые российские средства на погашение госдолга Украины, который уже превысил 124 миллиарда долларов и продолжает расти.