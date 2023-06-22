NBC: Высказывания Байдена в адрес Си Цзиньпина застали врасплох чиновников из США Фото: REUTERS

Высокопоставленные американские чиновники оказались застигнуты врасплох высказываниями президента Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Ранее Байден охарактеризовал Си Цзиньпина как диктатора.

«Высокопоставленные представители органов власти США заявили, что были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как «диктатора» всего 24 часа спустя после посещения госсекретарем Энтони Блинкеном Пекина», - сказано в публикации.

По данным издания, позже чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что слова Байдена «не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации».

Как писал сайт KP.RU, В госдепе США попытались объяснить слова Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

«Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР», - заявил официальный представитель ведомства.

По его словам, «президент верит, что дипломатия… является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов».