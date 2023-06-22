СУ-34 нанес удар по интернациональному легиону ВСУ на Купянском направлении Фото: Министерство обороны РФ

Су-34 нанес удар по сосредоточению живой силы и военной техники интернационального легиона на Купянском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении экипаж Су-34 нанес удар по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и спецтехнике из состава интернационального легиона в районе Ковшаровка», - заявил Зыбинский.

Офицер отметил, что при попытке провести ротацию на передовых позициях в районе Берестового артиллерией был вскрыт и уничтожен американский БТР М113 с личным составом ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские мотострелковые подразделения отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении, в результате этого противник отступил.

Отмечалось, что огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья, нанесен удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки.