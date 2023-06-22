Американский подполковник Дэвис: если Зеленский не изменит тактику, то проиграет конфликт Фото: REUTERS

После безуспешного начала украинского наступления можно сказать, что Киев не сможет оттеснить российских военных с занятых территорий. Об этом сообщает подполковник ВС США Дэниел Дэвис, пишет издание 19FortyFive.

"Если Зеленский не начнет очень ловко управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, он может проиграть конфликт", - считает Дэвис.

В статье также говорится, что самым реалистичным дипломатическим и политическим курсом для украинского президента является поиск урегулирования конфликта с помощью переговоров на наилучших возможных условиях. Если власти Киева откажутся от этого, то Украина может потерять территории и много людей на поле боя, считает военный.

По словам Дэвиса, Украина не смогла продвинуться к главному рубежу российской обороны, впереди самые сложные оборонительные укрепления. Кроме того, у России есть множество преимуществ, среди которых превосходство в воздухе, радиоэлектронной борьбе, а также в количестве снарядов и техники.

Ранее украинский президент признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы. Помимо того, он призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.