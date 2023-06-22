Шойгу сообщил, что ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 22 июня, доложил, что Вооруженные силы Украины снизили активность и занимаются перегруппировкой. Такое заявление он сделал на совещании у президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По словам министра, после проведения активных боевых действий в течении 16 дней противник понес существенные потери.

«В настоящий момент он занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов», - отметил глава Минобороны РФ.

В то же время Шойгу добавил, что у украинской армии еще есть силы для наступления, хоть она и понесла серьезные потери как в личном составе, так и в технике.

Ранее Путин на встрече с военными корреспондентами подтвердил, что наступление ВСУ началось еще 4 июня. Однако он подчеркнул, что все попытки украинской армии провалились.

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