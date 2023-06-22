Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 июня 2023 9:14

Шойгу заявил, что объем поставленного вооружения ВСУ существенно не повлияет на СВО

В 2023 году Киев получил от Запада 250 танков
Дарья ЧИПУРНАЯ
Шойгу заявил, что объем поставленного вооружения ВСУ существенно не повлияет на СВО

Шойгу заявил, что объем поставленного вооружения ВСУ существенно не повлияет на СВО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объем поставленного вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 2023 году существенно не повлияет на ход специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на экстренном заседании Совета безопасности РФ.

"Количество поставленного ВСУ в 2023 году вооружения не повлияет существенно на боевые действия", - сказал Шойгу в ответ президенту России Владимиру Путину.

Шойгу добавил, что в 2023 году киевский режим получил от Запада 250 танков, в числе которых около 120 "Леопардов" и 31 "Абрамс".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему США выгодна заморозка конфликта на Украине (подробнее)