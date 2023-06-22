Шойгу заявил, что объем поставленного вооружения ВСУ существенно не повлияет на СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объем поставленного вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 2023 году существенно не повлияет на ход специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на экстренном заседании Совета безопасности РФ.

"Количество поставленного ВСУ в 2023 году вооружения не повлияет существенно на боевые действия", - сказал Шойгу в ответ президенту России Владимиру Путину.

Шойгу добавил, что в 2023 году киевский режим получил от Запада 250 танков, в числе которых около 120 "Леопардов" и 31 "Абрамс".

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