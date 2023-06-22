Шойгу: в России ежедневно поступают на контракт в среднем 1336 человек Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о ежедневном росте числа военнослужащих, вступающих в ВС РФ по контракту.

"В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки получаем полк", - заявил Шойгу.

К слову, ранее министр обороны Сергей Шойгу на встрече с выпускниками высших учебных военных заведений в среду, 21 июня 2023 года, говорил о том, что российская армия сделает всё для обеспечения суверенитета и безопасности своей страны.

Помимо Сергея Шойгу с выпускниками военных вузов встречался президент России Владимир Путин. Глава государства говорил о том, что укрепление российской армии остается приоритетом для страны. А также о том, что армия и флот РФ должны развиваться и решать боевые задачи.

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