Эксперт Бянь Юнцзу: КНР удалось значительно сократить долларовую зависимость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай заметно сократил долларовую зависимость, однако пока рано говорить об окончательном отказе от американской валюты. Тенденция использования доллара во внешней торговле вряд ли изменится в ближайшее время. Об этом сообщил приглашенный ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу.

По словам эксперта, доллар и евро сейчас на стадии оттока после повышения процентных ставок. Это привело к ограничению ликвидности данных валют.

"Данная мера привела к тому, что многие государства начали использовать расчеты в местной валюте. Мы видим, что, например, Бразилия, Россия, Индия, Иран увеличивают торговлю в местной валюте, проводят пассивную дедолларизацию и деевроизацию. В результате доля расчетов в местной валюте во внешней торговле разных стран увеличивается", - приводит слова эксперта РИА Новости.

Также эксперт заметил, что юань является достаточно крепкой валютой , на которую можно купить практически любые товары. Из-за этого доля расчета в юанях в других государствах заметно выросла. При этом, пока преждевременно говорить об окончательном отказе использования долларов.

Напомним, в апреле в Китае уже начали активно работать над созданием так называемой "вторичной экономики". Той, которая не будет зависеть от США и его валюты.