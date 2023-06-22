Полиция Пхукета будет штрафовать таксистов, обманывающих туристов в аэропорту Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту Пхукета таксистов обвинили в обмане прилетающих туристов. Полиция начнет штрафовать недобросовестных водителей и может приостановить действие их прав. Об этом рассказали в издании The Phuket News.

В публикации сообщили, что таксисты регулярно отвозили туристов из аэропорта в специальные местные магазины, а не в гостиницу. Там людям предлагали покупать товары и экскурсии, а иногда даже рекомендовали туристам сменить гостиницу, за что таксисты получали комиссию.

Туристическая полиция выявила нарушение в ходе рейда, и теперь, помимо штрафа, они хотят приостанавливать действие водительских прав недобросовестных таксистов. Всего же в аэропорту Пхукета ведут деятельность два кооператива таксистов, но в нарушениях замечены только сотрудники одного из них — Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd.

Ранее стало известно, что крупнейшая российская авиакомпания запустила прямые рейсы из Хабаровска на Пхукет с 11 июля 2023 года. Добраться до Таиланда можно будет за восемь часов.