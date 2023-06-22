Мишустин сообщил о вложении почти 42 миллиардов рублей в производство Ту-214 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин, проводя совещание по развитию гражданского авиастроения в Казани, сообщил, что в развитие серийного производства новых пассажирских самолётов Ту-214 выделено 41,8 миллиардов рублей. Деньги выделят из Фонда национального благосостояния.

«Решение, которое принято было, - оно было принято накануне: это выделение 41,8 млрд рублей из ФНБ на этот проект. <...> Это технологическое оснащение производства - до 27,4 млрд рублей, это строительство и реконструкция складских помещений - это 22 млрд рублей, 10 млрд [рублей] - послепродажная поддержка, в том числе закупка тренажеров, производственные мощности завода», - заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что на доразвитие проекта понадобится ещё примерно такая же сумма, которую уже предлагается брать из облигационных займов государственных корпораций, например, «Ростеха».

По словам Мишустина, России срочно нужны качественные, а главное - свои самолёты гражданской авиации. Уже в 2025 году планируется впускать по десять Ту-214 ежегодно. Впрочем, чтобы закрыть потребности российского рынка, этого недостаточно. Мишустин рассчитывает, что авиастроители смогут справиться и с большими объёмами производства.

Ранее KP.RU сообщил, какие новые разработки в авиастроении предлагает Россия, что такое Ту-214 и куда будут летать такие самолёты.