Автоэксперт Кондрашов назвал Hyundai Solaris и Kia Riо самыми угоняемые машинами Фото: Иван МАКЕЕВ

Названы самые популярные у угонщиков машины в бюджетном сегменте. Исследование показало, что с начала 2023 года преступники чаще всего интересовались машинами Hyundai Solaris и Kia Rio. Чаще всего их воруют для ремонта машин в таксопарках, пользуясь слабой заводской защитой.

Помимо таксопарков, каршеринговые авто тоже предпочитают ремонтировать на аутсорсинге. А вот где поставщик берет детали, мало кого интересует.

К тому же, Solaris и Rio сами по себе весьма популярны и на вторичном рынке.

Защитить машину от угона поможет дополнительный иммобилайзер с меткой. Угонщик сможет завести машину, но при движении она будет глохнуть. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова», специалист по противоугонной защите Андрей Кондрашов.

Тем временем, в России стали вдвое чаще угонять автомобили. Ежемесячное число автокраж по сравнению с началом года увеличилось почти вдвое, передает Пятый канал.

В список самых угоняемых легковушек вошли марки: Toyota, KIA, Hyundai и Mazda, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новые схемы автоподстав на российских дорогах. Злоумышленники совмещают социальную инженерию и технологии из области IT, сообщает "360".