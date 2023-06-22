Сенатор Джабаров усомнился, что Польша стоит за взрывами «Северных потоков» Фото: Архив "КП"

Сенатор Владимир Джабаров усомнился, что польские компании могли быть причастны к взрывам на «Северных потоках». Ранее информацию обнародовало издание The Wall Street Journal (WSJ), по данным СМИ – в происшествии прослеживается польский след.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отмечает, что расследование вызывает скептицизм.

- Это была очень серьезная операция. Я не исключаю того, что там могли участвовать и польские специалисты либо представители спецслужб, и украинские. Но разработана и реализована она могла быть только такими странами, как Великобритания и США, - сказал он Lenta.ru.

Постоянные вбросы о новых виновных, это, по мнению сенатора, попытки увести след от реальных организаторов операции. Именно поэтому расследование ведется в закрытом режиме, чтобы скрыть истину.

- Но я думаю, что рано или поздно ситуация будет нам всем ясна, — заключил сенатор.

Ранее, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT отметила, что решение засекретить результаты расследования - это продолжение кампании по заметанию следов и дискредитации всего процесса расследования.

Тем временем, «Северный поток — 2» могли подорвать небольшой взрывчаткой. Он пострадал от диверсии гораздо меньше, чем первый «Северный поток», передает "360".

Стоит отметить, что Россия сомневается, что ФРГ, Дания и Швеция ведут расследование диверсий на «Северных потоках», вопрос еще не закрыт, передает газета "Известия".