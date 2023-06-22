Депутат Тарбаев поддержал дресс-код для туристов в Дагестане Фото: Андрей АБРАМОВ

В Дагестане туристов предупреждают о дресс-коде. Женщинам рекомендуют закрывать живот и линию декольте, а мужчинам носить брюки. К тому же, нельзя прелюбодействовать в общественных местах.

Руководитель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев поддерживает такие рекомендации. Он допускает, что введение дресс-кода для отдыхающих возможно, но главное, чтобы во всем была мера и не нарушался закон РФ.

- С точки зрения Дагестана, наверное, это правильно. Они имеют право регламентировать дресс-код, тем более они не нарушают закон РФ, - говорит депутат NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что в Дубае тоже запрещено распивать спиртные напитки и ходить полураздетыми по улице – это воспринимается туристами как должное.

Депутат уверен, что проблем быть не должно, ведь отдыхающие едут в Дагестан не для того, чтобы ходить «голыми по улице, а чтобы посмотреть природу, попробовать местную кухню, насладиться культурой».

В заключении депутат выразил надежду, что подобные рекомендации со стороны жителей региона не отпугнут туристов.

- А те, кто чувствуют ущемление своих прав, не поедут туда, — добавил Тарбаев.