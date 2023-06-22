Юрист Титов предупредил о штрафе в 500 тыс. рублей за вырубку редких деревьев на даче

Юрист Титов предупредил о штрафе в 500 тыс.рублей за вырубку деревьев на участке Фото: Иван ПРОХОРОВ

Обладатели частных домов в курсе, что не каждое дерево на своем участке можно спилить, если оно стало мешать.

Если речь идет о плодовых деревьях, то они в полной собственности владельца, а вот на спил других потребуется порубочный билет. В противном случае, можно заработать внушительный штраф.

Юрист Михаил Титов объяснил, в каких случаях можно заиметь финансовые проблемы.

Деревья ценных пород защищают в каждом регионе. Обычно это дуб, карельская береза, обыкновенная сосна, список достаточно обширный. Если ваше дерево не указано в нем, то можно брать в руки пилу, а вот если имеется, то рисковать не стоит.

Первым делом нужно получить разрешение на работу. Для этого нужно обратиться в местную администрацию.

- Или сразу в ее подразделение, отвечающее за вопросы природопользования и охраны окружающей среды. Также получить билет можно через госуслуги, – рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Если действовать на свой страх и риск, то самовольная вырубка может обойтись в 500 тысяч рублей. А в отдельный случаях – даже лишением свободы.