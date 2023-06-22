Причиной гибели миллиардеров на батискафе «Титан» стал взрыв

Береговая охрана США: причиной гибели «Титана» стал направленный внутрь взрыв Фото: REUTERS

Изучение найденных обломков батискафа Titan позволяет сказать, что причиной гибели глубоководного аппарата стал направленный внутрь взрыв, вызванный «катастрофической потерей барокамеры». Об этом заявил телеканал CNN, со ссылкой на контр-адмирала Береговой охраны США Джона Можера.

Дистанционно управляемый аппарат обнаружил обломки батискафа примерно в 500 метрах от носа затонувшего «Титаника». Согласно оценке специалистов, изучение разлёта обломков и их повреждения говорят о том, что причиной гибели «Титана» стал направленный внутрь взрыв.

«Я могу только представить, на что это было похоже для них, и я надеюсь, что это открытие послужит некоторым утешением в это трудное время», - заявил Можер.

Ранее KP.RU сообщил о том, кто находился на борту погибшего батискафа Titan, и как их гибель прокомментировали в компании, ответственной за запуск глубоководного аппарата.

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