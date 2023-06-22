Четыре человека погибли при обстреле ВСУ запорожского Токмака и села Таврия Фото: соцсети

В Запорожской области в городе Токмак из-за обстрела ВСУ погиб один житель, в селе Таврия в результате обстрела погибли три человека, об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

«Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден фундамент девятиэтажного жилого дома. Погиб мирный житель», - сказал он.

Позже стало известно, что украинские боевики обстреляли село Таврия в Запорожской области.

«Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек. Еще один удар пришелся на дорогу в населенном пункте. Один человек погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу Мелитополя», - уточнил представитель ведомства.

Как писал сайт KP.RU, 19 июня ВСУ обстреляли Соболевку в Валуйском городском округе в Белгородской области. Глава региона заявил, что в результате обстрела пострадавших нет. Уточнялось, что была повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения в регионе.

Глава региона уточнил, что был обстрелян пункт временного размещения в Скадовском районе Херсонской области.

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