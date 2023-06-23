Появилось видео батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике

Обломки батискафа «Титан», обнаруженные на дне Атлантики Фото: Береговая охрана США

Появилось видео пропавшего недалеко от места гибели «Титаника» в Атлантическом океане батискафа «Титан» с несколькими миллиардерами на борту.

На опубликованных кадрах показан внешний вид глубоководного аппарата, а также его внутреннее устройство. В батискафе предусмотрен один туалет, небольшой иллюминатор, три монитора, джойстик управления.

Как писал сайт KP.RU, Береговая охрана США опубликовала первый снимок, сделанный на дне Атлантического океана, примерно в 500 метрах от носовой части легендарного лайнера «Титаник».

На опубликованном снимке запечатлены обломки, идентифицированные как части пропавшего батискафа «Титан».

Кроме того в службе сообщили маршрут батискафа, а также показали карту зоны, в которой велись поиски. Глубоководный аппарат «Титан» отправился в последнее погружение от берегов Канады, а конечной точкой его пути должен был стать остов «Титаника», расположенный к юго-востоку от Ньюфаундленда.

Ранее стало известно, что причиной гибели людей на борту пропавшего батискафа стал направленный внутрь взрыв, вызванный потерей барокамеры «Титана».

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