WSJ: ВМС США засекла звук взрыва батискафа «Титан» после его пропажи Фото: REUTERS

Сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане после потери связи с ним, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя флота.

«ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где работал батискаф, когда связь была потеряна», – говорится в публикации.

По данным издания, хотя эта информация имела предварительный характер, ее немедленно передали организаторам поисково-спасательной операции.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал CNN со ссылкой на контр-адмирала Береговой охраны США Джона Можера заявил, что изучение найденных обломков батискафа «Титан» позволяет сказать, что причиной гибели глубоководного аппарата стал направленный внутрь взрыв, вызванный «катастрофической потерей барокамеры».

Уточнялось, что обломки батискафа были обнаружены примерно в 500 метрах от носа затонувшего «Титаника». Согласно оценке специалистов, изучение разлёта обломков и их повреждения говорят о том, что причиной гибели «Титана» стал направленный внутрь взрыв.

Через некоторое время пресс-служба Береговой охраны США опубликовала первый снимок, сделанный на дне Атлантического океана неподалеку от носовой части легендарного лайнера «Титаник». На снимке запечатлены обломки, идентифицированные как части пропавшего батискафа «Титан».