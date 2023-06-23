ВСУ продолжает прощупывать оборону российских подразделений на Запорожском направлении

Минобороны РФ опубликовало кадры из Садового и Урожайного на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры из населенных пунктов Садовое и Урожайное на Южно-Донецком направлении, которые защищают бойцы группировки «Восток».

ВСУ продолжают прощупывать оборону российских подразделений, но никаких успехов добиться у них не получается. Украинские боевики в бессильной злобе обрушивают свой гнев на мирные города на данном направлении.

Село Садовое в Запорожской области неоднократно подвергалось обстрелам ВСУ. Крыши нескольких домов пробиты снарядами.

«Гуманитарку получаем - Россия дает. Пенсию получаем. Если бы не россияне, я бы уже на том свете был. Мне делали операцию в Мелитополе. Если бы украинская была власть - уже бы я на том свете был бы», - рассказал журналистам житель села Садовое Василий Пинчук

Мужчина подчеркнул, что украинских войск в садовом нет. «И я думаю, что и не должно быть», - добавил он.

Садовое находится полностью под контролем российских сил, которые отражают вылазки противника.

«Мы сейчас находимся в Садовом. Держим оборону. По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории - это все неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону. И не дадим противнику проникнуть», - заявил командир отделения с позывным «Фидель».

«У наших ребят моральный дух на высоте. Те, кто распространяет фейковую информацию по поводу вторжения ВСУ в село Садовое - это все неправда, это распространяют враги», - отметил «Фидель».

Однако, Ореховское направление остаётся одним из самых жарких участков спецоперации. Бои высокой интенсивности - на первом рубеже нашей обороны - не прекращаются круглосуточно.

«Мы Садовое держим. Здесь оборона очень хорошая. Мы держимся. Настроение боевое. Пальцем вверх. Поверьте, они здесь не будут никогда. Верьте в нас, верьте в Россию. Победа будет за нами», - без тени сомнения заявил штурмовик с позывным «Призрак».

В ведомстве подчеркнули что распространяемая информация, что якобы село Урожайное контролируется ВСУ, также не соответствует действительности.

«Населенный пункт Урожайное был, есть и будет находится под контролем ВС РФ. Наши парни - сталь!», - сказал один из бойцов группировки «Восток».