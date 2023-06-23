Politico: Импичмент Байдена не будет рассмотрен по ускоренной процедуре Фото: REUTERS

Инициатива республиканки от штата Колорадо Лорен Боберт по импичменту президента Байдена будет направлена на рассмотрение в комитеты нижней палаты Конгресса, поскольку конгрессмены отказались рассматривать ее по ускоренной процедуре, об этом сообщила газета Politico.

«Это должно пройти через юридический комитет или комитет по надзору... Я думаю, большинство участников заседания думают так же», - заявил конгрессмен Дон Бэкон.

Издание отметило, что Боберт уверена в достижении своей главной цели - привлечь внимание общественности к «бездействию» Байдена и его «грубому пренебрежению» вопросами безопасности американской границы.

Как писал сайт KP.RU, 18 мая республиканка Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что представит проект резолюции, позволяющей объявить импичмент Джо Байдену.

Политик считает, что Байдена необходимо немедленно отстранить от власти, поскольку он «абсолютно не способен защитить Штаты» и не предпринимает никаких действий по защите и безопасности южных границ США, тем самым «систематично уничтожая нашу страну».

Уточнялось, что только за последние полгода через эти границы из Мексики в США проникло более полумиллиона нелегальных мигрантов, включая представителей криминальных группировок и инфицированных туберкулезом.